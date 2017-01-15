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Belçika'da terör operasyonu

Başkent Brüksel'de, terörle mücadele kapsamında bazı evlere baskınlar düzenleniyor.

15.01.2017 - 00:25
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Brüksel'in Molenbeek bölgesinde, bazı sokaklar tamamen kapatıldı. Özel birlikler, helikopter destekli operasyon kapsamında, bazı evlerde arama yapılıyor. Operasyona askerlerin de katıldığı belirtiliyor.

Bölge sakinleri, akşam saatlerinde başlayan operasyonda, bazı kişilerin gözaltına alındığını ifade ederken, bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Belçika'da terör operasyonu

Belçika kamu televizyonu RTBF, operasyon kararını Brüksel bölgesi savcılığının verdiğini ancak ileri aşamada federal savcılığın devreye girebileceğini bildirdi.

Ağırlıklı olarak Kuzey Afrika kökenli Müslümanların yaşadığı Molenbeek'te daha önce de çok sayıda operasyon gerçekleştirilmişti. 13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Molenbeek'te yaşadığı belirlenmişti. Saldırılardan sonra Brüksel'e dönen Salah Abdeslam da Molenbeek'te yakalanmıştı. 22 Mart 2016 Brüksel saldırısı sonrası, Molenbeek'te saldırılarla ilgili olduğu belirtilen bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Belçika'da terör operasyonu

Belçika, DEAŞ'a katılımın en fazla olduğu Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanı Jan Jambon'un 26 Nisan 2016'da Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşmada, Irak ve Suriye'ye savaşmaya giden, orada ölen ya da gitme planları yapan 611 Belçika vatandaşı bulunuyor.

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Belçika'da terör operasyonu

Belçika'da terör operasyonu

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