Belçika'da Tongeren Mahkemesi'nden başörtüsü lehine karar

Maasmechelen bölgesindeki Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisinin açtığı dava bugün öğrencilerin lehine sonuçlandı.
"DİNİ ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI"
Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." açıklamasında bulundu.
Mahkeme kararı bölgedeki Flaman okullarındaki genel yasağı kapsamamakla birlikte, davayı açan 11 öğrenci 30 gün sonra bulundukları okulda başörtüsü takabilecek.