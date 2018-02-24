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Belçika'da Tongeren Mahkemesi'nden başörtüsü lehine karar

Belçika'da Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Maasmechelen bölgesindeki okul kuralları gereği başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğunu hükmetti.

AA | 24.02.2018 - 04:52..
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Maasmechelen bölgesindeki Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisinin açtığı dava bugün öğrencilerin lehine sonuçlandı.

Belçika'da Tongeren Mahkemesi'nden başörtüsü lehine karar

"DİNİ ÖZGÜRLÜKLERE AYKIRI"

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." açıklamasında bulundu.

Mahkeme kararı bölgedeki Flaman okullarındaki genel yasağı kapsamamakla birlikte, davayı açan 11 öğrenci 30 gün sonra bulundukları okulda başörtüsü takabilecek.

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