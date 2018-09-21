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Belçika'da ücretsiz bekçiliğe yüzlerce başvuru

Tarihi Gaasbeek Kalesi'nde bedava çalışmak için kuyruğa girdiler.

AA | 21.09.2018 - 16:14..
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Belçika basınına göre, Flaman bölgesinde yer alan ve müze olarak kullanılan Gaasbeek Kalesi'nin ücretsiz bekçilik ilanına 300'den fazla aday başvuruda bulundu.

KALEDEN AYRILMAK YASAK

İş ilanında, alınacak bekçinin, tavus kuşlarını beslemek, kale bayrağını çekmek ve indirmek gibi görevleri yerine getirmesi, akşamları da kaleden ayrılmaması gerektiği kaydedildi.

Belçika'da ücretsiz bekçiliğe yüzlerce başvuru

BEKÇİ LOJMANDA KONAKLAYACAK

Bu görevler karşılığında maaş veya ücret verilmeyeceği belirtilen iş ilanında, bekçinin kale içerisinde bulunan 3 yatak odalı bir lojmanda konaklayacağı bildirildi.

TARİHİ KALE

Flaman bölgesinin Lennik Belediyesi'nde yer alan ve 1240 yılında inşa edilen Gaasbeek Kalesi, 50 hektarlık bir park içerisinde bulunuyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde yer alan kale, 1980'den beri Flaman bölgesi idaresinde bulunuyor.

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