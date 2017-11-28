taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.512
USD
3,9214
EURO
4,6653
ALTIN
163,37
PETR
63,3600

Belçika'daki helal kesim yasağı Anayasa Mahkemesinde

Belçika'daki Yahudi toplumu, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan kararı Anayasa Mahkemesine taşıdı.

AA | 28.11.2017 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

belçika

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Belçika Yahudi Toplumu Örgütü, Valonya parlamentosunun mayıs ayında koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması yönünde aldığı kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

Açıklamada, temmuz ayında benzer bir karar alan Flaman bölge parlamentosuna da dava açılabileceği bildirildi.

DİNİ VECİBELERE AYKIRI

Kararın iptal edilmemesi durumunda azınlıkların, Belçika'da temel dini vecibelerini yerine getiremeyeceği dile getirilen açıklamada, "Bu tür kararlar, dini özgürlükleri güvence altına alan Avrupa Birliği (AB) yasaları, AB Temel Haklar Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Belçika anayasasını ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

BU KARAR YAHUDİ VE MÜSLÜMANLARI İSTEMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR

Belçika Yahudi Toplumu Başkanı Yohan Benizri, parlamentoda alınan kararın, Belçika'daki Yahudiler ile Müslümanlara çok açık bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Açıkça Müslüman ve Yahudi topluluklara, 'Siz artık burada istenmiyorsunuz' denmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Valonya parlamentosunun mayıs ayında aldığı kararda, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması kararlaştırılmıştı. Kararın 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülüyordu.

Yahudilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve "koşer" olarak adlandırılan adetleriyle "helal kesim" örtüştüğünden birçok Yahudi, "helal" eti tercih ediyor.

Müslümanlar ve Yahudiler, Belçika'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Fransa Cumuhurbaşkanı Macron'dan Afrika açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa artık Afrikalılara ne yapacaklarını söylemeyecek dedi.
Edirne Valisi'nden Karslıları inciten açıklama
Kars eski, Edirne yeni Valisi Günay Özdemir, Edirne halkını övmek isterken Karslıları inciten sözler sarfetti.
Irak ordusu, DEAŞ'ın gizli petrol deposunu buldu
DEAŞ'a karşı operasyonlarını sürdüren Irak ordusu, örgütün çölde petrol sakladığı gizli depoları buldu.
Papa 'Arakanlı' diyemedi, yaşananları yok saydı
Katolik aleminin ruhani lideri olan Papa Françesko, Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Arakanlıları adeta yok saydı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

1186
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

240
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

175
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

54
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

171
CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

249
Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM