Belçika'daki helal kesim yasağı Anayasa Mahkemesinde

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Belçika Yahudi Toplumu Örgütü, Valonya parlamentosunun mayıs ayında koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması yönünde aldığı kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

Açıklamada, temmuz ayında benzer bir karar alan Flaman bölge parlamentosuna da dava açılabileceği bildirildi.

DİNİ VECİBELERE AYKIRI

Kararın iptal edilmemesi durumunda azınlıkların, Belçika'da temel dini vecibelerini yerine getiremeyeceği dile getirilen açıklamada, "Bu tür kararlar, dini özgürlükleri güvence altına alan Avrupa Birliği (AB) yasaları, AB Temel Haklar Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Belçika anayasasını ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

BU KARAR YAHUDİ VE MÜSLÜMANLARI İSTEMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR

Belçika Yahudi Toplumu Başkanı Yohan Benizri, parlamentoda alınan kararın, Belçika'daki Yahudiler ile Müslümanlara çok açık bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Açıkça Müslüman ve Yahudi topluluklara, 'Siz artık burada istenmiyorsunuz' denmek isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Valonya parlamentosunun mayıs ayında aldığı kararda, koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması kararlaştırılmıştı. Kararın 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülüyordu.

Yahudilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve "koşer" olarak adlandırılan adetleriyle "helal kesim" örtüştüğünden birçok Yahudi, "helal" eti tercih ediyor.

Müslümanlar ve Yahudiler, Belçika'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.



