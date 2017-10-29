Belçika bölücü Katalan lidere kapılarını açıyor

İspanya'nın Katalonya'yı merkezi hükümete bağlayarak Katalan hükümetini feshetmesinin ardından ayrılıkçı kabineye müdahale etmesi bekleniyor. 155. madde gereği istediği her müdahaleyi yapma hakkı bulunan İspanya'nın Katalan lider Carles Puigdemont'u tutuklama ihtimali mevcut.

Bu olası durum Avrupa'da teröristlerin sığınma evi olan Belçika'yı harekete geçirdi, "gerekirse sığınma hakkı verebiliriz" mesajı verdiler.

"SIĞINMA YASAL BİR HAK"

Göç ve sığınmadan sorumlu Belçikalı Bakan Theo Francken, Charles Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma verebileceklerini söyledi.

Bu durumun tamamen yasal bir hak olduğunun altını çizen Bakan Francken, Kendini tehdit altında hisseden bütün Katalanların Belçika'ya sığınma başvurusu yapabileceğini belirterek, "Puigdemont da öyle. Bu tamamen yasal bir durum" dedi.

Francken, Katalan liderin sığınma başvurusu yapmasının gerçekçi olup olmadığı sorusu üzerine, geçmişte İspanya'daki Bask bölgesinden çok sayıda başvurusu aldıklarını anımsattı.

BELÇİKA TUTUKLAMAYA KARŞI HAZIR BEKLİYOR

Madrid yönetiminin, Puigdemont ile ilgili iade talebinde bulunabileceğini söyleyen Belçikalı bakana göre, asıl süreç o zaman başlayacak. İade talebi ile ilgili son kararı ise, bağımsız yargı söyleyecek. Ancak Avrupa yasalarına göre, Katalan liderin iadesi pek de kolay olmayacak.

Şu anda Katalan lider konusunda herhangi bir uygulama bulunmadığını dile getiren Francken, "Herşey çok hızlı gelişiyor. Önümüzdeki saat ve günlerde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN BESLEYİCİLERİ

Belçika Avrupa'da PKK, DHKPC ve FETÖ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütü üyesini koruyup kollamış ve uzun yıllar boyunca da ev sahipliği yapmış bir ülke konumunda. En son PKK'lı teröristlere AP binasının önünde gösteriler yapmalarına olanak tanımış, teröristlerin sahneye çıkıp tehditkar propagandalar yapmalarına olanak vermiştir.

Fotoğraf: Terör örgütü PKK'nın Brüksel'de kurduğu çadır