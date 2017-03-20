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Belçikalı bakan Zuhal Demir başörtüsü yasağını savundu

Zuhal Demir başörtüsü yasağını savunarak, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söyledi.

20.03.2017 - 17:58
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PKK yanlısı Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir AB Adalet Divanının başörtüsü yasağını savundu.

"BAZILARININ ZORLAMAYA İHTİYACI VAR"

Demir, "Müslümanlar bizim değerlerimizi benimsemeli. Ancak herkes bunu kendi inisiyatifi ile yapmıyor. Bazılarının yardıma veya zorlamaya ihtiyacı var. Eğer bu karar ilk başta alınmış olsaydı, sorun bu kadar büyümezdi." dedi.

Belçikalı bakan Zuhal Demir başörtüsü yasağını savundu

PKK'NIN TOPLANTILARINA KATILMIŞTI

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla gündeme gelmişti.

Belçikalı bakan Zuhal Demir başörtüsü yasağını savundu

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