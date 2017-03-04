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Zuhal Demir PKK'ya terör örgütü diyemedi

Belçika Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, katıldığı haber programında kendine yöneltilen sorulara kaçamak cevap verdi.

04.03.2017 - 12:51
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Belçika'lı Kürt Bakan, Flaman TV haber kanalında açıklamalarda bulundu.

PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

Zuhal Demir, yaptığı açıklamalarda PKK’ya terör örgütü diyemedi. Kendisine yöneltilen sorulara karşı, kaçamak cevaplar verdi.

Zuhal Demir PKK'ya terör örgütü diyemedi

HER ZAMAN SÖYLEDİĞİM KÜRTLERİN HAKKININ VERİLMESİDİR

Zuhal Demir, "Hakkımda haksız ithamlar var. Benim PKK ile yakından ve uzaktan ilgim yok. Benim hiçbir terör örgütüyle ve teröristlerle işim yok. Türkiye’deki sorunlarının Belçika’ya taşınmasını karşıyız. Burada Kürtler - Türkler huzur içinde yaşıyor. Türkiye’deki Kürt - Türk sorununa buraya taşımakla ortalığı karıştırmak kimseye fayda sağlamaz. Ben her zaman söylediğim gibi Türkiye’de azınlıkta olan Kürt halkının hakkının verilmesidir. Kürt halkı ikinci sınıf muamele görmemesidir." dedi.

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