Belçikalı siyasetçi Meyrem Almacı'dan Hollanda'ya tepki

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türk vatandaşlarına referandumla ilgili bilgi vermek için toplantılara katılmak isteyen Türk siyasetçilere gösteriler iptaller ve yasaklara sert tepki gösteren Belçika Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı yaşanılanları utanç verici olarak değerlendirdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Almacı Almanya, Hollanda, Avusturya ve Belçika’nın Türkiye’den gelen Türk politikacılara propaganda çalışması yapacak olanları salon verilmemesi ve konuşturulmamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK EDİLİYOR

Almacı devamında şunları söyledi:

“Biz her zaman fikir ve düşünce özgürlüğünü önemseyen partiyiz. Türkiye hakkında olumsuz bulduklarımızı söylediğimiz gibi bu kez Türkiye’ye yapılan haksızlığı dile getirmekte sakınca görmüyoruz.

"DEMOKRASİ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Türkiye’deki referandum nedeniyle yurt dışındaki Türkleri ne için ‘evet’ dediklerini belirtmek isteyenlerin engellenmesi demokrasi adına utanç verici.

"HOLLANDA'DAKİ SEÇİMLER İÇİN BELÇİKA'DA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Hollanda’daki genel seçimler için Belçika’da seçim çalışması yapan siyasi partilerin durumuna ne denmeli? Örneğin bizler de Yeşiller Partisi olarak Hollanda’daki Yeşiller Partisini destek için mitinglere katıldık. O zaman insan elbette sorgulamaz mı neden sen başka bir ülkede seçim kampanyası yapıyorsun ama kendi ülkende müsaade vermiyorsun diye”