taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.282
USD
3,7554
EURO
3,9978
ALTIN
145,32
PETR
51,4500

Belçikalı siyasetçi Meyrem Almacı'dan Hollanda'ya tepki

Belçika Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı, Hollanda'nın tavrını sorguladı: "Onlar da Belçika’da seçim çalışması yapıyor"

14.03.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Gündem
Belçikalı siyasetçi Meyrem Almacı'dan Hollanda'ya tepki

yeşiller

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türk vatandaşlarına referandumla ilgili bilgi vermek için toplantılara katılmak isteyen Türk siyasetçilere gösteriler iptaller ve yasaklara sert tepki gösteren Belçika Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı yaşanılanları utanç verici olarak değerlendirdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Almacı Almanya, Hollanda, Avusturya ve Belçika’nın Türkiye’den gelen Türk politikacılara propaganda çalışması yapacak olanları salon verilmemesi ve konuşturulmamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK EDİLİYOR

Almacı devamında şunları söyledi:

“Biz her zaman fikir ve düşünce özgürlüğünü önemseyen partiyiz. Türkiye hakkında olumsuz bulduklarımızı söylediğimiz gibi bu kez Türkiye’ye yapılan haksızlığı dile getirmekte sakınca görmüyoruz.

"DEMOKRASİ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Türkiye’deki referandum nedeniyle yurt dışındaki Türkleri ne için ‘evet’ dediklerini belirtmek isteyenlerin engellenmesi demokrasi adına utanç verici.

"HOLLANDA'DAKİ SEÇİMLER İÇİN BELÇİKA'DA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Hollanda’daki genel seçimler için Belçika’da seçim çalışması yapan siyasi partilerin durumuna ne denmeli? Örneğin bizler de Yeşiller Partisi olarak Hollanda’daki Yeşiller Partisini destek için mitinglere katıldık. O zaman insan elbette sorgulamaz mı neden sen başka bir ülkede seçim kampanyası yapıyorsun ama kendi ülkende müsaade vermiyorsun diye”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

135
Çin'den Türkiye açıklaması

Çin'den Türkiye açıklaması

62
Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

182
İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

71
Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

81
Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

167
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM