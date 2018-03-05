Belediye Başkanı Facebook'tan duyurdu: Dizel araç yasak

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Geçtiğimiz yıllarda patlak veren emisyon skandalının ardından tüm dünyada dizel motora bakış açısı negatif anlamda değişti. Volkswagen grubunun neden olduğu bu skandal, dizel motorların çevreye verdiği zararların tartışılmasına neden oldu.

İTALYANLAR DA DİZELE HAYIR DEDİ

Alman Federal Mahkemesi'nin yakın zaman önce aldığı ve belediyelere dizel araçları yasaklama imkanı getiren karar İtalyanlar için de emsal oldu. Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, 2024 yılından itibaren Roma'ya dizel araçların giremeyeceğini Facebook üzerinden duyurdu.

İTALYA'DA DİZELE YOĞUN TALEP

Roma'nın aldığı bu karar, diğer İtalya kentleri için de örnek teşkil ediyor. Zira son açıklanan hava kirliliği raporunda İtalya genelinde ciddi bir kirlilik artışı olduğu, buna neden olan etmenlerin başında da dizel araçların geldiği duyurulmuştu. Bilindiği üzere İtalya, dizel araç satışı konusunda başı çeken ülkelerden biri. İtalya'da geçen yıl satılan sıfır kilometre araçların yüzde 62'si dizel motora sahipti.

DİZEL MOTOR SONA DOĞRU YAKLAŞIYOR

Almanya ve İtalya'da alınan bu kararlar, dev otomobil üreticilerinin peş peşe dizel motor üretimini durdurması, çevre örgütlerinin baskısı, dizel motorda kaçınılmaz sona doğru hızla yaklaşılmasına neden oluyor. Elektrikli motora olan ilginin çığ gibi büyümesinin ardından çok yakın tarihte dizel motorların ömrünün sona ereceği tahmin ediliyor.