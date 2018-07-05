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Belediye Başkanı'nın kurtardığı genç 47 gün sonra öldü

Karaman'da yapımı devam eden süs havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından kurtarılan 15 yaşındaki Davut Şimşek 47 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA | 05.07.2018 - 21:28..
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20 Mayıs'ta Karaman Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda etrafı bariyerlerle çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte giren Davut Şimşek, yüzmek için havuza girdi.

SUDA BOĞULDU

Ortasına doğru ilerledikçe 2,5 metre derinliği ulaşan havuzda yüzen Şimşek, çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Belediye Başkanı'nın kurtardığı genç 47 gün sonra öldü

BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP KURTARDI

Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı AK Parti'li Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca havuzun yanına gitti. Durumu öğrenen Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkarıp suya atlayıp Şimşek'i, havuzdan çekip, çıkardı.

Belediye Başkanı'nın kurtardığı genç 47 gün sonra öldü

47 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerini müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in, ikinci kez kalbi durdu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek, akşam saatlerinde 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Belediye Başkanı'nın kurtardığı genç 47 gün sonra öldü



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