Belediye havuzundan sanat müzesine: La Piscine

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kendine bir seyahat rehberi hazırlarken şehir müzeleri için çılgın atmıyor olabilirsin. Fakat Fransa’ya bir gezi gerçekleştireceksen, bu konuda biraz daha mütevazı olmanı öneririm. Ülkenin dünyaca ünlü bir sanat merkezi olduğunu biliyorsun. Fransız müzelerinin her biri, seni ziyarete çeken bir manyetizmaya sahip. Tabii ki Louvre'a, Rodin’e bir biletin olmalı; fakat burada kültür akbabalarını tavlayan eşsiz bir müze daha var: La Piscine. Namı diğer belediye havuzu...

ALBERT'İN EŞSİZ HALK HAVUZU

Bir belediye havuzunun sanat müzesine dönüşümünü okuyoruz...

1922'de, Fransız Belediyesi, ülkenin en güzel yüzme havuzunu inşa etmek için mimar Albert Baert'ı görevlendirdi. Proje, bir belediye binasını hem spor salonu, hem aktif bir yaşam merkezi, hem de eğlenceli bir buluşma yeri yapan muhteşem bir başarı olmalıydı.

BAKIMSIZLIK YÜZÜNDEN KAPATILDI

Bina, 1932 yılında, mimar Albert Baert'in çalışmalarının ardından hızla tamamlandı. Havuz, o zamanlar Fransa'nın en önemli tekstil merkezlerinden biri olan Roubaix şehrindeki yoksulların bir hijyen sığınağıydı. Yani bir nevi hamamlarıydı. Anlayacağın; La Piscine sıradan bir havuz değil; kuşkusuz o zamanın sosyalist düşüncesinin değerli bir ifadesi.

Devam edelim...

Halk, zamanla belediye havuzunu çok sevmiş ve sık sık vakit geçirmeye başlamıştı. Bu yoğun kullanım, havuz alanını zamanla harabeye çevirmeye başlayınca, 1985’de artık kullanılamaz hale gelen kompleks geçici olarak kapatıldı.

SONUÇ NEFES KESİCİYDİ: BELEDİYE HAVUZU MÜZE OLDU

'La Piscine' , tam 16 yıl sonra baştan aşağı restore edilmiş bir şekilde kapılarını yeniden açtı; hem de bir müze olarak. Bugün müzenin bulunduğu ortam, sahip olduğu sanat eserleri üzerinde inanılmaz bir tezat oluşturuyor; Eminim daha önce bir belediye havuzunun yanında Picasso eseri görmemişsindir… Elbette La Piscine bir Orsay değil: Fakat halkla özdeşleşen antik eserleriyle muhteşem bir koleksiyon.

Kuzey bölgesindeki tekstil endüstrisinin derecesini yansıtan bu havuz projesi, sergilenen resim ve heykellerin yanı sıra, giyim ve kumaşların bir Fransız koleksiyonunu içeriyor.







Yeni yapılan Sanat ve Endüstri Müzesi için sonuç nefes kesiciydi. Modern iç mekân tasarımı, kesinlikle Fransız mimarisinin estetiğine bürünmüştü. Bir dönüşüm serüveni, sanatın en somut örnekleriyle La Piscine ile yüz buldu. Biraz daha derinlere inelim ve Roubaix halkının havuz müzesini yakından gezelim...





KLOR KOKULU PARFÜM SATILIYOR

Birinci katta, antik tarihlerden modern zamanlara uzanan bir tekstil koleksiyonu var. Havuzun etrafında dekoratif sanat eserleri ve heykeller yer alıyor. Arka tarafında hala duş kabinleri mevcut. Teskstil endüstrisinin meyveleri olan 1985 yıllarında Fransız kadınlarının tercih ettiği mayoları da göreceksin. Bu müzeden bir anı kalsın istersen oldukça ilgimi çeken havuz kokusu parfümünü öneririm. Klor kokusu bu müzenin satın alınabilecek en anlamlı parçası olsa gerek.

YIKANAN İNSANLAR, SİRENLER, SU SESLERİ...

Havuzun suyu Neptün'ün bir figürü olan aslan ağzından dökülüyor ve 50 metrelik olimpik havzayı dolduruyor. Antika resim sergisini, Fransız tekstil örneklerini, seramik yapıları ve ilginç heykelleri binanın her yerinde görebilirsin.

En güzel kısma geldik: İçeriye girdiğin andan itibaren siren sesleri, yıkanan insanlar, dansçılar, meditasyon yapan taş ve tunçtan yapılmış heykeller arasında dolaşıyorsun. Sürpriz: evet, duyduğun tüm bu sesler hoparlörden yankılanıyor. Gözlerini kapatıp yakın bir geçmişi hayal etmen için harika bir deneyim.

BURAM BURAM FRANSIZ MİMARİSİ

Müzenin ana eseri olan havuz, gelişen şehri yansıtıyor. Çevresinde güneşin doğuşunu ve yükselişini simgeleyen vitray pencereler uzanıyor. Banyolar oryantal etkileri olan gösterişli 'Art Deco' tarzında inşa edilmiş. Hemen ardından buhar odaları, devasa bir bahçe ve restoran karşılıyor seni. Bu arada; Müzenin içindeki özel etkinliklere ait (tekstil gibi…) atölyeleri de deneyimleyebilirsin. Öyle ki, La Piscine'de neredeyse her hafta sonu farklı etkinlikler yapılıyor: Bu müze, bugün Rouboix halkının büyük bir sanat merkezi.

MUHTEŞEM BİR KOLEKSİYON: PİCASSO’DAN RODİN’E…

Mimari sürprizlere devam edelim: Havuz çukurunun her iki tarafında duran heykellerde, seramik sanatının ince işliğini göreceksin. Picasso ve Fernand Léger'in eserlerinin tunç heykellerle buluşmasına şahit olacaksın; 19. ve 20. yüzyıl sanatlarından oluşan etkileyici bir koleksiyon: Tekstil, seramik, moda tasarım, heykel, resimlerden kalma örneklerle La Piscine adeta bir sanat devi… Ingres'den, Rodin'e; Claudel, Picasso, Starck, de Lempicka; hepsi La Piscine'de bir yere sahip!

Bu seni heyecanlandırmıyor olabilir fakat kültür meraklısı biri için eşsiz bir deneyim olduğuna hemfikiriz.

O GÜNÜN İNSAN SESLERİ CANLANDIRILIYOR

İki katlı binanın üst katına çıktığında ise karşına bazı ressam çizimleri, kumaş tasarımları ve o döneme ait bazı simgeler çıkacak. Açık balkondan muhteşem havuz manzarasını izleyebilirsin. Çünkü o noktada, kendini, buranın yıllar önce bir belediye havuzu olduğuna inanmakla meşgul olacaksın. Misafirperver, erişimi kolay, açık fikirli bir deneyim için, adresi aşağıya bırakıyorum.



ADRES

La Piscine-Musée d'Art et d'Industrie

23 Rue de l'Espérance

59100 Roubaix/Fransa



