Belediye kursunda YKS hazırlığı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi'ndeki ders çalışma salonlarında sınava hazırlanan öğrencilere, durumlarını görmeleri amacıyla 4 haftalık sınav programı düzenlendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Öğrencilerin YKS´ye hazırlanmaları, farklı türlerdeki soruları çözmeleri, kendi seviyelerini görmeleri, stres faktörünü en aza indirmeleri ve sınav kaygısını gidermeleri amacıyla düzenlenen deneme sınavları öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

SORU ÇÖZÜM SAATLER VAR

500 öğrencinin eğitim aldığı, 16 farklı branştaki öğretmenin görev yaptığı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde, deneme sınavlarından sonrada öğrencilerin takıldıkları soruların çözümü için de soru çözüm saatleri gerçekleştiriliyor.

