Belediye otobüslerinin 'kumbarası' yakalandı

CHP'liler seçim gecesi boyunca oyların çalındığını söyleyip Anadolu Ajansı ve devlet memurlarını zan altında bıraktı. Bir CHP'li çıkıp 'halkı aptal yerine koyduklarını' itiraf etti.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olarak kabul edilen Foça Tatil Köyü 49 yıllığına kiralanacak. Tatil köyü için ihale teklif alımları start aldı.

Merkel: Göç sorunu bizim için ölüm kalım meselesi

Kahramanmaraş'ta şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

3 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

4 Perinçek CHP oylarını analiz etti Doğu Perinçek'e göre HDP'ye oy veren CHP'lilerin kafası 'dumanlı'ydı.

5 Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

6 CHP'liler kendi iddialarını yalanladı 24 Haziran gecesi sonuçların AA tarafından manipüle ediliğini iddia ederek seçimin ikinci tura kaldığını açıklayan CHP, kendini yalanladı.