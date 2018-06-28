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Belediye otobüslerinin 'kumbarası' yakalandı

Ankara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

AA | 28.06.2018 - 12:33..
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EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

LAKABI "KUMBARA"

Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Belediye otobüslerinin 'kumbarası' yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye otobüslerinin 'kumbarası' yakalandı

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