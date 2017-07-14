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Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

Konya'da belediye otobüsünün durakta beklerken otobüse binmek için yola inen yolculara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

14.07.2017 - 01:47
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Kaza, saat 00.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Abdül Ezel Paşa Caddesi Kültürpark otobüs duraklarında meydana geldi.

Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

OTOBÜSE BİNMEK İÇİN BEKLİYORLARDI

Haluk Özer (40) idaresindeki 42 DNP 57 plakalı yolcu otobüsü, durakta beklerken otobüse binmek için yola inen yolculara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alındı.

Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

Durumları hafif olan 2 yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı. 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Haluk Özer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

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