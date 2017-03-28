Belediyeden 'acil mezarlık' anonsu

Sinop Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, yaptığı açıklamada, 2009 yılında istimlak ettikleri 8 dönüm alanda yaptıkları mezarlığın dolmak üzere olduğunu söyledi.

"50'YE YAKIN MEZAR KALDI"

İlçede yaşlı nüfusun fazlalığına işaret eden Belovacıklı, "İlçemizin nüfusu 23 bin civarında. Sekiz dönümlük mezarlığımızda 50'ye yakın mezar yapabileceğimiz yer kaldı. Anons yoluyla vatandaşlarımıza ulaşarak uygun yeri olan, satmak isteyenlerin ivedilikle belediyemize başvurmalarını istedik." dedi.

"7 VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU"

Belovacıklı, anonsun ardından belediyeye müracaatlar geldiğini bildirerek, "Yaptığımız anons sonrası uygun yeri olan 7 vatandaşımız belediyemize başvurdu. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdilik tekrar anons yaptırmayacağız. Başvuran kişilerle görüşmelerin tamamlanmasını bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.