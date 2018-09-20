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Belediyenin açtığı kurslar sayesinde iş sahibi oluyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işsizlere istihdam sağlıyor Kayyum bir yandan hizmet ederken, diğer yandan istihdama önemli katkılar sunuyor.

İHA | 20.09.2018 - 10:15..
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İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Cumali Atilla’nın talimatlarıyla vatandaşların rahat etmesi için yıllardır yapılmayan hizmetler peş peşe yapılırken, bir yandan da istihdama yönelik projeler devam ediyor.

KURSU BİTİRENİN İŞİ HAZIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın, istihdamı artırma ve kentte çeşitli kollarına kalifiyeli eleman yetiştirme amacıyla 16 farklı meslek kolunda açtığı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nı (DİSMEK) bitiren iş sahibi oluyor.

Belediyenin açtığı kurslar sayesinde iş sahibi oluyorlar

EĞİTİM HAYATLARINA DEVAM EDİYORLAR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı DİSMEK’te eğitim gören öğrenciler İş-Kur tarafından veya kendi olanaklarıyla meslek hayatına direk atılıyor. 16 farklı kurslarda eğitim alan öğrencilerin birçoğu ise Güzel Sanatlar Fakültelerine yerleşerek eğitim hayatını devam ettiriyor.

2017 yılından bu yana 2 bine yakın öğrenciye iş olağanı sağlayan kursların ilerleyen zamanlarda ise ilçelerde açılarak merkeze gelemeyenler için eğitim vermeye hazırlanacağı belirtildi.

Belediyenin açtığı kurslar sayesinde iş sahibi oluyorlar

KAYYUM PROJELERİ İŞSİZLİĞE NEŞTER VURUYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Şakir Yaman, 2 bine yakın öğrenciden bazılarının sertifikalarını alıp meslek hayatına atıldığını bazılarının ise Güzel Sanatlar Fakültesine yerleştiğini belirterek 16 eğitim kursunun aktif olarak devam etiğini söyledi. Kurslar sayesinde kentte işsizlik azalıyor.

Belediyenin açtığı kurslar sayesinde iş sahibi oluyorlar


ÖNEMLİ ALANLARDA KURSLAR VERİLİYOR

Yaman, "Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları alanında şuanda 612 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. 2017 yılında ise bin 286 kursiyerlerimiz buradan sertifikalarını alıp çoğu meslek hayatına ve Güzel Sanatlar Fakültesine yerleşti. Meslek eğitim şubemizde şuanda, kilim dokuma, kuaförlük eğitimi, füzyon cam işleme, çini işleme, bilgisayar programcılığı, İngilizce seviye A1, ahşap boyama ve süsleme, bilgisayar destekli muhasebe elemanı, tekstil, cilt bakım ve temel makyaj eğitimi, autocad çizim programı, resim yağlı boyama ve karakalem, f-klavye, katı-sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği ve 3D rölyef gibi tüm kurslarımız devam etmektedir." dedi.

Belediyenin açtığı kurslar sayesinde iş sahibi oluyorlar


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