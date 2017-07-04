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Belediyeye giren hırsızlar yakalandı

İzmir'de Dikili Belediyesi Hizmet Binası’ndaki hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli İstanbul’da yakalandı.

04.07.2017 - 03:48
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Olay, geçen Cuma günü Dikili Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda hizmet binası olarak kullanmaya başladığı çok amaçlı tesislerde meydana geldi.

EVRAK ARADILAR

Saat 20.50'de Dikili Belediyesi'nin Mali Hizmet Müdürlüğü odasının camını levyeyle kırarak içeri giren hırsızlar, oda içerisinde masa ve dolaplarda dakikalarca evrak aradı.

BAŞKANLIK MAKAM ODASINA GİRDİLER

Aradıkları evrakı bulamayan ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen yüzleri açık Ümit B. ve İkram A., daha sonra odanın koridora bakan kapısını da kırarak, vezne bölümüne geçti. Vezne bölümünden de aradıkları evrakı bulamayan iki hırsız bir üst kata çıkarak başkanlık makam odasına girdi.

Başkanlık ve başkan yardımcısının makam odası kapılarını da kıran hırsızlar, odalardan ellerinde torba içerisinde çok sayıda evrak ve 1 dizi üstü bilgisayar alarak çıktı.

Başkanlık katından tekrar alt kata inen 2 hırsız önce Numarataj Birimi'ne ardından da Emlak İstimlak Müdürlüğü sonrasında da, İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne geçerek buradaki masa ve dolap çekmeceleri ile evrakları detaylı bir şekilde kurcaladıktan sonra çok sayıda evrakları aldı.

RAHAT TAVIRLAR

Kamera kayıtlarında çok rahat davrandıkları görülen iki hırsız ardından tekrar üst kata çıkarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Yazı İşleri müdürlüklerinin hizmet odalarına girip oralarda da evrakları kurcaladı.

ZANLILAR YAKALANDI

Dikili Belediyesi Hizmet Binası’ndaki evrak, laptop ve tablet hırsızlığına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli İstanbul’da yakalandı. İzmir'e getirilen zanlılar Ümit B., İkram A. ve E.H. bugün Dikili Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ümit B. ile İkram A. tutuklanırken, E.H’nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun zanlıların yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Belediye binamızda gerçekleşen bu olayın kısa zamanda aydınlatılmasında büyük emekler veren Dikili İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerine, adliye görevlilerine ve belediye çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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