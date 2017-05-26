Belgrad'da yıkılan mescidin önünde cuma namazı kılındı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de, "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle Sırp makamlarınca bu sabah yıkılan mescidin önünde Cuma namazı kılındı.

POLİSLER BEKLEDİ

Civarda yaşayan yüzden fazla Müslüman, yıkılan mescidin hemen önündeki sokakta getirdikleri halılar üzerinde namaz kıldı. Namaz kılındığı esnada, bölgede bir grup polisin de beklediği görüldü.

İMAMA İZİN VERMEDİLER

Cuma namazını kıldıran imam Emin Zejnullahu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkımın gerçekleştiği sokağa sabah erken saatlerde geldiğini ancak civarda güvenlik önlemleri alan polisler tarafından kendisine geçiş izni verilmediğini anlattı.

"İNTİKAM ALMAYACAĞIZ"

Polisin kendisini iterek yere düşürdüğünü ve tehdit ettiğini öne süren Zejnullahu, "Mescidimizi yıkmak, bizleri de yıkmak demek. Bu bizim değil, devletin kaybıdır. Biz Müslüman kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Hükümetin tüm bu yaşananlara nasıl tepki vereceğini beklediklerini belirten Zejnullahu, "İntikam almayacağız. Onları Allah’a havale ediyoruz. Allah'ın evini yıkanlar, Allah tarafından hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Zejnullahu, bölge ülkelerinden de siyasi anlamda tepki beklediklerini söyleyerek, "Din özgürlüğü ve insan haklarının tarafında yer alıp almayacaklarını merak ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının heyecanı içinde olduklarını ve bu heyecanı hiçbir şeyin bozamayacağını ifade eden Zejnullahu, "Protestoya başvurmayacağız. Devlet bize yardım etmeyi kabul edene kadar sokakta namaz kılmaya devam edeceğiz." dedi.