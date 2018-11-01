Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Instagram üzerinden takipçilerine nasıl beslendiğini ifade eden bir paylaşım yapan Hadid'in dolabı dikkat çekti.

ATIŞTIRMALIK VE SIVI GIDI

Bol bol atıştırmalık depolayan ünlü manken, "Eğer sizin için alışveriş yapmamı ve dolap düzeni sağlamamı istiyorsanız, gündüzleri çalışıyorum" şeklindeki esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Bella Hadid'in üst raflara bol bol yoğurt, badem yağı, hindistan cevizi suyu, kombucha, San Pellegrino ve yulaf sütü yerleştirdiği görüldü.

Alttaki raflarda ise havuç, kabak çubukları, böğürtlen ve yaban mersini gibi sağlıklı atıştırmalıklar göze çarptı. Hadid'in dolabında humus ve pestoyu hazır tutması ise dikkatlerden kaçmadı.