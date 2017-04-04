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Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum

Ünlü model Bella Hadid, bir dergiye verdiği röportajda "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

04.04.2017 - 11:31
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Filistin asıllı iş adamı Mohamed Hadid'in kızı olan 20 yaşındaki model Bella Hadid, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"BABAM DİNDAR BİR ADAMDI"

Bella Hadid, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göçmenlere ve özellikle de Müslümanlara yönelik politikalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi: "Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Babam her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum."

Hadid, bir göçmen çocuğu olarak dünyaya gelmenin hayata bakışını da şekillendirdiğini sözlerine ekledi.

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