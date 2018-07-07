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Bella Hadid photoshopu abarttı

Amerikalı manken Bella Hadid, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta oynamalar yapınca rezil oldu.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 09:02..
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Türkiye'deki ünlüler sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda zaman zaman oynamalar yapıyor.

Takipçilerinden daha fazla beğeni alabilmek için paylaşımlara fazlasıyla özen gösterenler sadece Türk ünlüler değil.

Amerikalı manken Bella Hadid de beğeni için photoshop kullanan isimlerden biri.

TAKİPÇİLERİ YAKALADI

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan genç manken, daha seksi bir poz olması için fotoğrafın üzerinde oynamalar yaptı.

Hadid, kalçasını düzeltirken komidini de yamulttu. Bu ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Bella Hadid photoshopu abarttı

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