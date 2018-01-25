'Ben Cevat Şakir' romanı raflarda

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) ve mensubu olduğu Şakir Paşa ailesinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzayan şaşırtıcı hikâyesi...

Konaklardan yoksulluğa, iktidardan esarete uzanan bir yaşam çizgisi... Bodrum’un yeşilini oluşturan ağaçların büyük sırrı... Mitoloji, tarih, felsefe günleri... Necati Cumalı, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat’lı yıllar... Yeni aşklar, yeni kavgalar ve her şeye karşın şiir tadındaki coşkulu bir dönem... Ve o karanlığa inat çıkılan mavi yolculuklar...

Elinizdeki kitapta Halikarnas Balıkçısı’nın bir macera romanı tadındaki yaşamöyküsü üzerinden, Türkiye’nin kimi dönüm noktalarının aydınların yaşamlarına etkilerini de görmek mümkün. Ve çocuklar, Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamının en önemli varlıkları...

Halikarnas Balıkçısı

Yazar: Sevim Kahraman

Yayınevi: Destek Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Otobiyografik roman

Dili: Türkçe

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