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'Ben Suat Derviş, Fosforlu Cevriye’nin Yazarı' raflarda

Yazdığı biyografik romanlarla adından söz ettiren Osman Balcıgil’in 'Ben Suat Derviş, Fosforlu Cevriye’nin Yazarı' adlı kitabı Genç Destek Yayınları’ndan çıktı.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 09:50..
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Çok satan Celile,  Ela Gözlü Pars,  Yeşil Mürekkap, ve İpek Sabahlık romanlarının yazarı Osman Balcıgil, Türk edebiyatının dünyaca ünlü kadın yazarı ve gazetecisi Suat Derviş’in hayatını gençler için romanlaştırdı.

Ben Suat Derviş Fosforlu Cevriyenin Yazarı adlı bu kitap, Nâzım Hikmet’in adına şiirler yazdığı büyük yazar Suat Derviş’in soluk kesen dramını, naif bir anlatımla ve sürükleyici bir kurguyla anlatıyor. Saraylı bir annenin kızı olarak varlıklı bir hayata doğan Suat Derviş, ne yazık ki son nefesini verirken yoksulluk içindeydi.

'Ben Suat Derviş, Fosforlu Cevriye’nin Yazarı' raflarda

Üstelik üzerinde saraylı annesinin hediyesi olan sabahlığı örtülüydü. Aydın fikirleri ve sivri kalemiyle çok genç yaşta siyaset dünyasının da dikkatini çeken Suat Derviş, döneminin aydınlarının gördüğü eziyetten de nasibini aldı. Zorlu ama gıpta edilecek bir mücadelenin parçası oldu.

Almanya’da Suzet Doli, Fransa’da Suat Derwish ismiyle basılan kitapları yurtdışında da büyük ilgi gördü. Kitabı, bazen heyecanla, bazen şaşkınlıkla okuyacaksınız.

'Ben Suat Derviş, Fosforlu Cevriye’nin Yazarı' raflarda

Yazar Osman Balcıgil

Yazar: Osman Balcıgil

Yayınevi: Destek Yayınları

Türü: Biyografi, roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 72

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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