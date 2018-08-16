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Benan Kepsutlu: Eşim dövdü bebeğim düştü

Ünlü haber spikeri Benan Kepsutlu, eşinden gördüğü şiddet yüzünden bebeğini kaybetti.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 09:42..
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Habertürk spikeri Benan Kepsutlu, geçen yıl evlendiği İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den boşanmak için dava açarken, dilekçesinde eşinin kafasına silah dayadığını, ayrılması durumunda ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Nikahtan 3 ay sonra görevden alınarak müdüriyet emrine çekilen Özgür Taşdemir, Kepsutlu’nun iddiaları üzerine açığa alındı. Benan Kepsutlu’nun avukatı açtığı davanın dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

"4 AYLIK BEBEK KARNINDA ÖLDÜ"

“Müvekkilim, evlendiği günden beri eşinden psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet görmektedir. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle çoğu zaman programlara çıkamamış, öğretim görevlisi olduğu kurumda da derslere girememiştir. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan, kolu kırılan müvekkilin koluna hastanede platin takılmıştır. Müvekkilin gördüğü şiddet nedeniyle bebeği karnında ölmüştür. Bebek 4 aylık olması nedeniyle ancak kürtaj yoluyla alınmıştır. Hasta yatağında darbedilen Benan Kepsutlu’nun saçlarından tutan davalı koca, kolundaki serum girişini çıkartmaya çalışmıştır. Davalı, koruma kararı çıktıktan sonra müvekkili tehdit etmeye, mesaj atmaya, aramaya devam etmiştir. Davalının 1 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 20 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini ve mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz.”

Benan Kepsutlu: Eşim dövdü bebeğim düştü

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