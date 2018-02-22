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Bengü: Mutfakta iyiyim

Şarkıcı Bengü, evinde yardımcısı olsa da mutfak alışverişini kendisinin yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 07:51..
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Bengü, önceki gün Nişantaşı’nda mutfak alışverişi yaparken görüntülendi. Nisan 2017’den beri iş adamı Selim Selimoğlu ile flört eden şarkıcı kendini öve öve bitiremedi.

"GÜZEL YEMEK YAPARIM"

Çıkışta gazetecileri fark edince gözlüğünü takan şarkıcı, “Genelde alışverişimi kendim yaparım. Çok güzel yemek pişiririm. En çok da zeytinyağlı Ege yemeklerini severim” dedi.

ORTA PARMAKTA TEKTAŞ

Geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle objektiflere yakalanan Bengü’nün parmağındaki tektaş dikkatlerden kaçmadı. Tektaşını orta parmağına takan Bengü, “Evlilik teklifi aldınız mı?” sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Bengü tektaşını orta parmağına taktı

Bengü tektaşını orta parmağına taktı

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