Bengü: Selim hayallerimdeki eşti

Şarkıcı Bengü, nişan töreni hakkında konuştu. Bengü, “Türk geleneklerine özgü bir merasim gerçekleştirdik. Hem kız isteme hem de nişan bir arada oldu. Selim’in kahvesine deniz tuzu ve bal koydum” dedi.

"EŞİMİN ZEYBEK OYNAMASI HAYALİMDİ"

Bengü, nişanda müstakbel eşiyle karşılıklı zeybek oynaması hakkında da “Eşimin zeybek oynamasını hep hayal etmiştim. Bu hayalimi Selim’le gerçekleştirdim” diye konuştu.

Bengü, Selim Selimoğlu ile yaz sonuna doğru nikah masasına oturacaklarını söyledi: “Düğünde üç gelinlik giyeceğim.”