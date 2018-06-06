Ünlü popçu Bengü, Selim Selimoğlu ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Bengü, nişan töreninde çekilen görütnüleri Instagra hesabından yayınladı.

Bengü'nün nişan görüntüleri VİDEO



YAZA NİKAH VAR

1 yıldır birlikte olduğu Selimoğlu ile nişanlanan Bengü, yazın nikah masasına da oturacak.

Düğün hazırlıklarına başlayan pop yıldızı, nişan törenini Türk gelenek ve göreneklerine göre nişanlandı.

Görüntüleri resmi hesabından paylaşan Bengü; "Şarkıcı bu gün ise nişan töreni sosyal medya hesabı Instagramdan "Tam bir ay önce bugün, en mutlu günümüzü, izlemeye doyamadıgımız tatlı mı tatlı bir film haline getiren @ssvisualmaker ve tüm ekibine sonsuz teşekkürler. 5.05.2018 " notuyla paylaştı." notunu düştü.