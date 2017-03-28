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Bengütürk spikeri Esra Yıldız istifa etti

MHP'nin parti kanalı Bengütürk'te 'hayır' diyecek olan Esra Yıldız da ayrıldı.

28.03.2017 - 14:42
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Bengütürk spikeri Esra Yıldız istifa etti

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda Bahçeli'nin 'evet' diyeceklerini açıklamasının ardından parti içerisindeki ayrılıklar da devam ediyor.

BENGÜTÜRK'TE BİR AYRILIK DAHA YAŞANDI

Daha önce kanalın Genel Yayın Yönetmeni Murat İde ve ekran yüzü Çiğdem Akdemir'in 'hayır' diyecekleri için ayrılmasının ardından sunucu Esra Yıldız da 'hayır' gerekçesişyle istifa etti.

İKİ PROGRAM SUNUYORDU

Instagram hesabında CHP'li Onur Öymen ve İlhan Kesici'yle fotoğraflar da paylaşan Yıldız, kanalda her sabah 'Gündoğdu' ve haftada bir yayınlanan 'Buyrun Konuşalım' isimli programları hazırlayıp sunuyordu.

Bengütürk spikeri Esra Yıldız istifa etti

"SONUÇLARIN CANI CEHENNEME"

Esra Yıldız, sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımında, "Bazen doğru bildiğini yapmalısın. Sonuçların canı cehenneme" diye yazdı.

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