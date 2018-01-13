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'Benim bildiğim Abdullah Gül aday olmaz'

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Eski Cumhurbaşkanı Abbullah Gül'ün 2019'da aday olacağı söylentilerini yorumladı.

AA | 13.01.2018 - 22:59..
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Antalya Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları cevaplar verdi, önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİM BİLDİĞİM GÜL, ERDOĞAN'A KARŞI ADAY OLMAZ"

Kurtulmuş'a ilk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları soruldu. Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağını düşünmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Ben kimin, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz. Çünkü 2019 seçimleri şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçiliyor olması değil bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Açıkçası bu anlamda da bütün bu gerekçelerin hepsini değerlendireceğini ve Sayın Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

'Benim bildiğim Abdullah Gül aday olmaz'

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