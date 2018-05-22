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Bennu Yıldırım'dan Cannes açıklaması

Bennu Yıldırımlar, Cannes Film Festivali'nin en çok konuşulan karesiyle ilgili sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 12:21..
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Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı.

Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.

KADINLAR HEP ARKADA KALDI

İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabası olarak yansıyan fotoğraflar sosyal medyada gündeme oturdu.

Bennu Yıldırımlar çok konuşulan fotoğraf için, "Bir anlık çekilen bir kare. Murat Cemcir arkadaşım öyle bir insan değil. Onunla bu konuyu konuşmadık bile ikimiz de yoğun insanlarız" dedi.

Bennu Yıldırım'dan Cannes açıklaması

Bennu Yıldırım'dan Cannes açıklaması

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