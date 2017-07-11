taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6199
EURO
4,1227
ALTIN
141,04
PETR
47,1900

Bensu Soral Çağatay Ulusoy'u sildi

İçer'de dizisinin finalinden 20 gün sonra Bensu Soral'dan şaşırtan hamle.

11.07.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. Magazin

Bensu Sorall

Çağatay Ulusoy ile Bensu Soral 1 yıl boyunca 'İçerde' dizisinde başrolü paylaştılar, iki sevgiliyi canlandırdılar. Dizinin haziran ayındaki finalinin ardından sevgilisi Hakan Baş ile Los Angeles'a tatile giden Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'u Instagram'da takipten çıkardı.

ÇAĞATAY DA SİLDİ

Bensu Soral'ın bu hamlesine içerleyen Çağatay Ulusoy da rol arkadaşını sosyal medya hesabından sildi.

Bensu Soral'ın sette Çağatay Ulusoy ile anlaşamadığı bu yüzden de diziden erken ayrıldığı konuşulmuş, Çağatay Ulusoy ise "Bensu ile aramızda sorun yok." demişti.

İlginizi Çekebilir
Tanyeli'nin son hali şaşırttı
Eski dansöz Tanyeli, son haliyle görenleri şoke etti.
Sinan Akçıl: Bu konseri 15 Temmuz şehitlerimize borçluyuz
İstanbul Kilyos’ta sahneye çıkan şarkıcı Sinan Akçıl: 15 Temmuz’da Türk halkı olarak karşı koymasaydık bugün burada konser veremezdik.
Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında
Gezi eylemlerinin ardından İngiltere'ye yerleşen Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün Yunan adalarında yakınlarıyla buluştu.
Demet Şener: Mahkemeye gelecek yüzleri yok
İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davasına imza atan Demet Şener, avukatıyla Nişantaşı City’s’deydi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

27
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

118
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

27
Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti

45
Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

4
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

33
Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM