Bensu Soral Çağatay Ulusoy'u sildi

Çağatay Ulusoy ile Bensu Soral 1 yıl boyunca 'İçerde' dizisinde başrolü paylaştılar, iki sevgiliyi canlandırdılar. Dizinin haziran ayındaki finalinin ardından sevgilisi Hakan Baş ile Los Angeles'a tatile giden Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'u Instagram'da takipten çıkardı.

ÇAĞATAY DA SİLDİ

Bensu Soral'ın bu hamlesine içerleyen Çağatay Ulusoy da rol arkadaşını sosyal medya hesabından sildi.

Bensu Soral'ın sette Çağatay Ulusoy ile anlaşamadığı bu yüzden de diziden erken ayrıldığı konuşulmuş, Çağatay Ulusoy ise "Bensu ile aramızda sorun yok." demişti.