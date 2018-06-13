Bensu Soral denizde aşka geldi

Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı sevgilisi Hakan Baş, Galatasaraylı Semih-Yasemen Kaya çifti ile birlikte Ege'de tekne turuna çıktı.
TEKNENİN GÜNLÜK KİRASI 2500 EURO
Günlük kirası 2500 Euro olan 27 metrelik bir tekne kiralayan dörtlü, Göcek’teki Hamam Koyu’nda görüntülendi.
HT Magazin'den Onur Aydın'nın haberine göre, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran Soral ve Baş, birbirlerini öpücüklere boğdu. Romantik anların ardından tekneye çıkan Hakan Baş, üşümesin diye sevgilisine merdivende havlu tuttu.