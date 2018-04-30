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Bensu Soral: Güzel kız imajımı yıkacağım

Hakan Baş'tan nişanlısı Bensu Soral'ın oyunculuğunu yorumladı.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 07:54..
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Mart ayında nişanlanan oyuuncu Bensu Soral ve Hakan Baş, 5 ay sonra evlenecek. Eylül’de Beşiktaş Four Seasons Bosphorus’ta nikah masasına oturacak olan çift önceki akşam Ulus Sunset’te yemek yedi.

"GÜZEL KIZ ROLLERİ YAKIŞIYOR"

Bensu Soral evlendikten sonra oyunculuğu bırakmayacağını söyledi. Hakan Baş bu arada devreye girip “Bensu muhteşem bir oyuncu. Güzel kız rollerinde çok başarılı” dedi.

"BU İMAJI KIRMAM LAZIM"

Bensu Soral gülerek “Bu güzel kız algısını ‘Organize İşler’ filmindeki rolümle yıkacağım inşallah” diye konuştu.

Bensu Soral: Güzel kız imajımı yıkacağım

Bensu Soral: Güzel kız imajımı yıkacağım

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