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Bensu Soral ile Hakan Baş Türkiye'de evlenecek

Herkesin birbirine çok yakıştırdığı, mutluluktan ayakları yere basmayan aşıklar, eylül ayında evlenmeye karar verdi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 09:22..
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Oyuncu Bensu Soral, 2015 yazında aşk yaşamaya başladığı sevgilisi, genç iş adamı Hakan Baş'ın Prag'da yaptığı evlenme teklifini kabul etmişti. Mutluluktan dakikalarca ağlayan Bensu Soral, düğün hazırlıklarına başladı.

DÜĞÜN DETAYLARI

Ünlü çiftin evlilik planları ilgili yeri detaylar ortaya çıktı. Çift, daha önce söylenenin aksine Viyana'da değil İstanbul'da dünya evine girecek. Hakan Baş ve Bensu Soral, henüz tam tarihi belirlemeseler de, eylül sonunda Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus'ta evlenmeyi düşünüyor.

Bensu Soral ile Hakan Baş Türkiye'de evlenecek

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