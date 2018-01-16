Bensu Soral ile Hakan Baş Türkiye'de evlenecek

Oyuncu Bensu Soral, 2015 yazında aşk yaşamaya başladığı sevgilisi, genç iş adamı Hakan Baş'ın Prag'da yaptığı evlenme teklifini kabul etmişti. Mutluluktan dakikalarca ağlayan Bensu Soral, düğün hazırlıklarına başladı.
DÜĞÜN DETAYLARI
Ünlü çiftin evlilik planları ilgili yeri detaylar ortaya çıktı. Çift, daha önce söylenenin aksine Viyana'da değil İstanbul'da dünya evine girecek. Hakan Baş ve Bensu Soral, henüz tam tarihi belirlemeseler de, eylül sonunda Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus'ta evlenmeyi düşünüyor.