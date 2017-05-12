Benzin dökerek kendini yakmak istedi

Ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen Arif Z. Yenimahalle ilçesi Burç Mahallesi Piri Caddesi'nde, kendisine ait boş dükkana geldi.

Bir süre sonra bidon içerisindeki benzini üzerine döken Arif Z, kendisini yakmakla tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen Arif Z, üzerindeki benzini tutuşturdu. Polis ekipleri alevleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek söndürdü.

Vücudunda yanıklar oluşan Arif Z, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.