Benzin fiyatlarına zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri, geceyarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı.
ANKARA'DA LİTRESİ 5,22 LİRAYA YÜKSELDİ
Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya yükselecek. Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS), benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurmuştu.