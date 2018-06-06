Benzin pahalı diyorsan bisiklet var

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Uzun bir bisiklet seyahatinde amaç bir arabadan daha hızlı gitmek, bir yarışta arkadaşlarını geçmek, kilo vermek ya da formda kalmak değil tabii. Bisiklet başlı başına bir zevktir; konsantrasyon, denge, kuvvet, dayanıklılık ve biraz çılgınlık gerektirir. Onlarca yolculuk aracının içinden, bisikletiyle yollara düşüp kilometrelerce pedal çeviren tutkunları böyle alalım.

YOLA 'HAFİF' ÇIKIN

Bir bisiklet gezisi planlıyorsanız, en başta hafif olmayı hedef edinin. Ağırlık sizi geri tutacak ve ihtiyacınız olmayan şeylerin yükü altında kalacaksınız. Pratikte ve esas olarak düşünün. Yola çıkmadan önce bazı motivasyon videoları veya podcast'ları indirin; insanı heyecanlandırıyor. Bir çadır ve uyku ekipmanı, su arıtıcı, pişirme ekipmanları ve rahat kıyafetler taşıyın. Yolculuk yapın ve ihtiyacınız olmayan şeyleri geride bırakın.

NEDEN BİSİKLET

Sağlıklıdır; bisiklet sporu geliştirir, sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur, kalp hastalığı riskini azaltır ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

Ucuzdur; bisikletler vergiye, benzine, zorunlu sigortaya ya da yakıta ihtiyaç duymazlar.

Daha hızlıdır; yoğun şehir ve şehir merkezlerinde bisiklet, diğer tüm ulaşım türlerinden neredeyse daha hızlı. Tabii bunu alan sınırı olarak değerlendiriyorum; yani bir araba ve motordansa, bisikletin trafiği ya da sığamayacağı bir yer yok.

MUTLAKA YAPMANIZ GEREKENLER

Bisiklet seyahati için en uygun ekipman nedir? Bu sorunun tek bir cevabı yok fakat temel olarak yanınızdan ayırmamanız gerekenler var. Kask takın, beklenmedik bir durum için acil tamir kitiniz yanınızda olsun, lastiklerinizi sık sık kontrol edin, gideceğiniz rotanın en güvenli yol güzergâhını belirleyin, kimliğinizi mutlaka yanınıza alın ve yanınızda kalın kıyafetleriniz olsun.

Enerjimizi yani pedala basma gücümüzü yediklerimizden aldığımız için yanımıza ne kadar çok yiyecek alırsak o kadar iyi.

TEKNİK KONTROLLER

En çok tercih edilen rotalar için ayrıntılı haritalar olsa bile aslında mühim olan şey pusula ve yön duygusu. Haritalar ile uğraşmak yerine iyi bir GPS ile yola çıkmak da mümkün. Vitesin çoğunlukla kendi kendini idame ettirmesini sağlayın. Çoğu zaman yorulmamak açısından standart bir hız izlemekte fayda var. Düzlük ve yokuş aşağı yolları tercih edin. Teknik bütün kontrolleri yapmadan yola çıkmayın.

Dakikada yaklaşık 90-100 devirlik yüksek bir tempo için hedef alın. Bu ilk başta mümkün olmayabilir ama bunu bir hedef haline getirin. Bu stabillik, pedal vuruşlarını daha yumuşak hale getirecek, bu da yorgunluğu azaltacak ve hızı artıracaktır.

ARABALARLA KAVGA ETMEYİN

Sürüş yolları veya diğer virajlara giren veya giden arabalara göz atın. Arabalarla yolu paylaşan bisikletçilere, sürücüler maalesef (veya olması gerektiği gibi) saygılı değil. Bir sürücü çok yaklaştığında, seni fark edemediğinde sakin ol ve yavaşla. Senin için her zaman bir yol var; zaten bisikletinle esip gideceksin. Senin trafiğin yok; düşman olmak yerine, şoförlerle arkadaş olmak daha iyidir.

Bisiklet ile bir hedefe ulaşmak kimi zaman gurur verici kimi zaman da cesur hissettirir. İki tekerlek üzerinde nereye gideceğinizi kontrol ederken, zaman zaman üzerinden geçtiğiniz manzaralarla aynen böyle gözüküyorsunuz; anı yakalayın...