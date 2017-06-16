Benzin ve mazota bitkisel katkı zorunlu oluyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tebliğlerinden ilki benzine etanol katılmasını düzenliyor.

Tebliğde etanol ve biodizelin yerli tarım ürünü veya atık bitkisel yağdan üretilmesi koşulu da bulunuyor.

BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 OCAK 2018

1 Ocak 2018’den itibaren benzin dağıtıcıların, rafinericiden aldığı ve ithal ettiği benzin türlerine en az yüzde 3.0 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol katılması zorunlu kılınıyor.

Motorine ilişkin tebliğde de motorin dağıtıcılarına ithal edilen ve rafinericiden temin edilen motorine, en az yüzde 0.5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel katılmasını öngörülüyor.