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Benzine 11 kuruş indirim geliyor

Benzine yarın geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim beklendiği duyuruldu.

23.02.2017 - 09:15
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Benzine 11 kuruş indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)'ndan yapılan açıklamaya göre, rafinerideki çıkış fiyatlarında beklenen değişiklik benzinin pompa satışlarını da etkileyecek.

"BENZİNE 11 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR"

PÜİS açıklamasında "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 24 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 11 kuruş indirim beklenmektedir. 23 Şubat - 24 Şubat 2017 tarihlerinde motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir" ifadelerini kullandı.

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