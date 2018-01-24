taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7724
EURO
4,6447
ALTIN
162,92
PETR
69,8400

Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapılacak.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Benzine 12 kuruş zam

PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre, "25.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24.01-25.01.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.

YENİ FİYAT LİSTESİ

Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara'da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

212
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

247
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

182
Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

24
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

57
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

28
Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM