Benzine 12 kuruş zam

PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre, "25.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24.01-25.01.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
YENİ FİYAT LİSTESİ
Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara'da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.