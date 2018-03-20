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Benzine 15 kuruş zam

Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 08:54..
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Benzine 15 kuruş zam

Petrol Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Zammın ardından İstanbul'dan benzinin ortalama litre fiyatı 5.81 liraya yükselecek. Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak.

Benzine en son 28 Şubat'ta zam gelmiş ve fiyatlar 5.55 liradan 5.66 liraya yükselmişti.

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