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Benzine zam geldi: ÖTV'den düşülecek

Benzine 12 kuruş zam geldi ancak Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 08:40..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzine dün gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapıldığını belirtti.

Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

"POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAKTIR"

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 12 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadelerini kullandı.

Benzine zam geldi: ÖTV'den düşülecek

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