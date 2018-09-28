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Benzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi

Şanlıurfa'da, Tarım Reformu İl Müdürlüğü'nde çalışan A.Ç., ekonomik sıkıntıda olduğu gerekçesiyle üzerine benzin döküp, kendisini yakmak isterken, Tarım İl Müdürü tarafından vazgeçirildi.

DHA | 28.09.2018 - 13:03..
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Esentepe Mahallesi'nde bulunan Tarım Reform İl Müdürlüğü'nün bahçesinde sabah saatlerinde, kurumda bekçi olarak görev yapan A.Ç., iddiaya göre, son günlerde ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyip, üzerine benzin döktü.

A.Ç.'yi gören mesai arkadaşları, polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, A.Ç.'yi vazgeçirmeye çalıştı.

Benzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi

GÖZYAŞLARIYLA VAZGEÇTİ

Bu sırada bahçeye gelen Tarım İl Müdürü Murat Çakmak, eline ateşlemek üzere çakmak alan işçiyle konuşmaya başladı.

Yardımcı olabileceğini dile getiren Çakmak, A.Ç.'yi ikna edip, eyleminden vazgeçirdi.

Gözyaşı dökerek, müdürünün koluna giren A.Ç., kurum binasına götürüldü.

Benzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi

Benzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi

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