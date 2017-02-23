Sakarya’da bir kişi benzinle soba yakmaya çalışırken kendini yaktı. Yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ana iddianamede ilginç detaylar yer alıyor.

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken 2 kişi tarafından durdurularak darp edilen yaşlı, 10 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

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ABD'li komutan: Suriye'de daha fazla askere ihtiyacımız var

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Suriye’de DEAŞ ile mücadelenin hızlandırılması için daha fazla askere ihtiyaç duyacaklarını söyledi.