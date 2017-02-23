Benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı

Karapürçek ilçesinde bulunan bir petrol ofisinde ısınmak için yakmaya çalıştığı sobayı tutuşturamayan F.K., sobayı benzin dökerek yakmaya çalıştı. Elindeki benzini sobaya dökmek istediği anda benzinin aniden parlamasıyla yangın çıktı.
Soba yakarken kendini yaktı-VİDEO
ALEVLER İÇİNDE KENDİNİ DIŞARI ATTI
Çıkan alevlerle yaralanan F.K., kendini ofisin dışarısına attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sobayı yakmak için kullandığı benzinin parlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinde yanma meydana gelen F.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.