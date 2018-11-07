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Benzinlikte sırtından bıçakladılar

İzmir'in Buca ilçesinde, akaryakıt istasyonunda N.A. tarafından sırtından bıçaklanan Umut Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 07.11.2018 - 07:12..
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Olay, dün akşam saatlerinde Buca'da meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada arkasından yaklaşan N.A., henüz bilinmeyen nedenle  Umut Özdemir'i sırtından bıçakladı. Katil zanlısı, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

Akaryakıt istasyonunda işlenen cinayet saniye saniye kamerada VİDEO

Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'i hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi, savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceledi. N.A.'nın'nın Özdemir'i bıçakladığı anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan N.A.'yı'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A.'nın'nın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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