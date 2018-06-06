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Berat Albayrak: 24 Haziran karar zamanıdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 24 Haziran seçimleri için özel bir video paylaştı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 19:50..
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Türkiye 24 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçimlere kısa bir süre kalırken siyasi partiler çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, seçimler için özel bir video hazırladı.

Berat Albayrak: 24 Haziran karar zamanıdır VİDEO

YA BAĞIMSIZLIK YA ESARET

Albayrak'ın mesajı şu şekilde:

Türkiye karar verecek, Ya milli bağımsızlık ya esaret. Milli bağımsızlık sözle olmaz, kararlı adımlarla olur. Milletine güvenmekle olur, uzmanlıkla olur, emekle olur. Milletin geleceği için hayal kurmakla olur. Milli enerji politikalarıyla olur. Kömürüne sahip çıkmakla olur. Bu ülkeyi teknoloji merkezi yapmakla olur. Nükleerde dünyanın en büyükleriyle yarışarak olur. Sondaj geminle bayrağını uluslararası sularda dalgalandırmakla olur. 24 Haziran karar zamanıdır. Türkiye karar verecek. Ya milli bağımsızlık ya esaret.

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