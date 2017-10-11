Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Akdeniz ve Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, ilk sondajın 2018 yılının başında yapılacağını söyledi.

ÖNCE AKDENİZ SONRA KARADENİZ

Bakan Berat Albayrak, "Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz'de de rol alacağız. 2018 yılı başında ilk Akdeniz sığ sondajını daha sonra da derin sondajımızı yapacağız.

Petrol ve doğalgaz sondaj çalışmalarında kendi insanımızla, tecrübe birikimimizle farklı metotlarla deneyeceğiz.

SONRASI YA NASİP

Sonrası ya nasip. Kumarhaneye gidip zar atıyormuş gibi değil. Tüm çalışmaları bilimsel olarak yapacağız." şeklinde konuştu.

Berat Albayrak 8. Enerji Zirvesi'nde konuştu VİDEO

Albayrak'ın konuşmasından satır başları;



"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK MİNİMUMA İNDİRİLMELİ"

"Türkiye büyümeye devam ediyorsa, enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmesi gerekir. Bunun sac ayaklarından birisi üçte iki yerlilik. Geçtiğimiz yıl yüzde 49'ları bulduk. Bu sene hakikaten barajlarımızdaki seviye geçen yılın yarısı olmasına rağmen toplam üretim olarak (yerlilik) artacak. En büyük artışı yaşayacağız bu yıl.

2023 VE SONRASI

Özel sektör ve kamu düzeninde süreci destekleyeceğiz. Türkiye tüm bu alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü bir kazan kazan sistemini devreye alacağız. 2023 ve sonrasında (nükleer reaktör ilk kez devreye girecek) bu oranları yaklaşık olarak yakalamayı ön görüyoruz. Büyüyen talep karşılanacak, yerlilik artacak. İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde çalışıyoruz.



2023 ilk nükleer reaktörün devreye girmesi hasebiyle büyüyen talebi karşılayan ve yerlilik oranını arttıran bir durum olacak.

Kömürde yerli kaynaklara öncelik verilecek, teşvik edilecek. Hem devreye alınan rezerv hem de kalite artıyor.

YERLİ KÖMÜR ALIM ŞARTLARI

Yerli portföy içinde yerli kömür var. Hep şunu ifade ettim. Türkiye'deki toplam üretilen elektriğin içinde kömürün payında büyük bir artış görmüyoruz.

Yüzde 30'lar civarında bir kömür portföyümüz var. Yılda 30 milyon kömür ithal ediyoruz. Bunun yerli kömürden üretim etkisini artırmak... Bunu yerlilikle sağlayabiliriz. Sadece son 10 yılda 8 milyar tondan fazla kömür rezervi katmış olduk. 15,9'dan 3 milyar tona çıktı. Yeni keşiflerle potansiyel rezervimiz artıyor. Kalitede artıyor. Yüksek kalorili kömürler. Bu toplam kömür rezervi noktasında 300-350 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Böyle bir varlığımız var. Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Peki nasıl? En son teknoloji, en çevreci kriterlerle...

AKILLI OLAN AKLINI KULLANIR, DAHA AKILLI OLAN HERKESİN AKLINI KULLANIR

Bunu teşvik açısından, yerli kömürle ilgili bir model başlattık. O da alım garantisi... Anlamlı bir süre, çalışıyoruz. Burada 2 gündür neler konuşuluyor biliyorum. Bir yola giriyoruz, merak etmeyin. Sektörün liberizasyonu ki en önemli konu bu. Sektördeki bütün oyuncular biliyor, enerji sektörünün sorunlarını kamudan ayrı düşünmemeliyiz. Her ortamda söylüyorum, akıllı olan aklını kullanır, daha akıllı olan herkesin aklını kullanır.

Kamu menfaati, müşteri memnuniyeti birlikte oluşturmanız lazım. Sessiz sessiz bir dönüşümü başlattık. Dövüzden arındırılmış bir modele başlıyoruz, alım garantisi verilen miktarı artırarark yerli kömürle ilgili teşvik ve destek mekanizmasını 2018 başında devreye alacağız.

"YERLİ KÖMÜR İÇİN SÜREÇ YIL BAŞI İTİBARIYLA BAŞLIYOR"

İthal santrallerin de yerliye dönüşüm oranına göre sektöre dahil edilmesi gündemde. Sektörü gözardı ederek düşünmemeye çalışıyoruz. Türkiye'de ciddi bir kömür kaynağımız var. Bu santrallerin sahibi olan firmalarımız, bu sahalar üzerinde iş birliğine gittiğinde teşvik edecek bir çalışma. Yerli kömür için süreç yıl başı itibarıyla başlıyor. Öngörülebilirlik, uzun vadeli, adımları inşallah teker teker atacağız.

DOĞALGAZDA ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI- KESİNTİ RİSKİ VAR MI?

Bu çok önemli bir konu. Doğalgaz artık Türkiye'nin enerji portföyünde önemli bir gerçek. 40 milyon vatandaş bu konfordan faydalanıyor. Önümüzdeki yatırım planında önümüzdeki yılda 80 ve 40, sonraki yılda 250 ilçeyle 81 ilin tamamına doğalgaz gidecek. Yaklaşık 50 milyon vatandaşımızın kullandığı bir altyapı. Peki elektrik enerjisi portföyü… Gazda kömürde güneşte rüzgarda inşallah nükleerin de devreye girmesi ile eşit denge sağlanacak. Bunun risk oluşturmaması hususu, farklı stratejik adımlarla alakalıdır.

Türkiye olarak dedik ki LNG ve FCRU açısından hızlı yol almamız lazım. Bu yıl sonu itibarıyla bu kışa 280 milyon metreküpün üzerine çıkacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Tüketimin arttığı kış aylarında 260 milyonları bulduğumuz dönemlerde eskiden kısıntılara giriyorduk. Bu kış büyük bir sıkıntı ve problem yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız olacak.

"ENERJİ İTHAL EDEN TÜRKİYE'DEN ENERJİ İHRAÇ EDEN TÜRKİYE'YE"

Hedef, yılda 55 milyar dolar enerji ithalatı yapan bir ülke bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş... Farklı anahtar hamleleri ortaya koyarsanız farklı pazarlık avantajı elde edebilirsiniz."