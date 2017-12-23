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Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılarak 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA | 23.12.2017 - 10:58..
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Albayrak, haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", Yaşam kategorisinde "Gazze'de elektrik kesintileri", spor kategorisinde ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Bakan Albayrak, AA'yı her yıl gerçekleştirdiği "Yılın Fotoğrafları Oylaması" için tebrik etti.

Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı

ANADOLU AJANSI DÜNYANIN EN SAYGIN KURUMLARINDAN BİRİ

Albayrak, şunları kaydetti:

"Tabi Anadolu Ajansı Türkiye’nin gözbebeği. 97 yılda Türkiye ne kadar büyük bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyorsa kurumlarımız da aynı şekilde marka olmaya büyümeye ve sadece bölgede değil dünyada ses getirmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı dünyadaki en saygın ajanslardan biri oldu artık. Bu ödül her yıl veriliyor. Bu vesileyle dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizde üç alanda birbirinden güzel, seçmekte zorlandığımız fotoğraflar vesilesiyle bir takvim yılı boyunca mesai arkadaşlarınızın ortaya koyduğu emekleri görme fırsatı bulduk. Bunun küçük bir seçkisi var burada. Hakikaten hepsi birbirinden güzel. Bu vesileyle hem yaşam hem haber hem de spor alanında hayırlı olur bu sene inşallah. Bizi duygusal olarak etkileyen olayların olduğu gerek Gazze, gerek ampute milli takımımız bunlara oy verdik. İnşallah en hayırlı, güzel netice çıkar. Hepinizin eline sağlık Anadolu Ajansı’nda çalışan tüm arkadaşları tebrik ediyoruz. Şahsınızda genel müdürden en aşağı pozisyonda çalışan bütün arkadaşları tebrik ediyoruz. Allah yardımcınız olsun."

Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı

İŞTE ALBAYRAK'IN SEÇTİĞİ FOTOĞRAFLAR

Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı

Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk (Fotoğraf: Wisam Hashlamoun)

Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı


Türkiye'nin sevinci (Fotoğraf: Abdullah Coşkun)

Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı


Gazze'de elektrik kesintileri (Fotoğraf: Ali Jadallah)

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