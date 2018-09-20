Berat Albayrak açıklayacak: OVP için geri sayım

2019-2021 yıllarını kapsayacak ilk orta vadeli Program (OVP) bugün saat 11.00'de İstanbul’da açıklanıyor.
OVP ile birlikte Orta Vadeli Mali Planın da yayımlanması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce “tasarruf” sinyali vermişti.
ŞEFFAF VE HESAP VERİLEBİLİR BİR OVP
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamalarda OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacaklarını belirterek, "Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak; küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak" demişti.