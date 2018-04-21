Berat Albayrak Alman basınına konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşümü Konferansı çerçevesinde gittiği Almanya'da, ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allegemeine Zeitung'a röportaj verdi.

"Karşılıklı yapıcı bir ilişki kurabiliriz" başlığı ile gazetede yayımlanan röportaj, Almanya'da geniş yankı buldu. Çok sayıda Alman haber ajansı, gazetenin röportajını okuyucularına yansıttı.

"ALMANYA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR"

Röportajda özellikle iki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili yapıcı mesajlar veren Albayrak, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekerek, "Almanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Aynı şekilde, Türkiye'nin de güvenliğinin Almanya'dan başlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak'ın Alman medyasında geniş yankı bulan mesajları:

ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Bugün Türkiye'de makine kimyadan otomotive, enerjiden lojistiğe kadar ortaklı ya da tam sermayeli 7 bine yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor. 1.2 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak rüzgâr YEKA ihalemizi Alman Siemens kazandı. Özellikle enerji alanında Alman şirketlerinin son dönemde enerji sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, Alman şirketlerinin Türk ekonomisine ve enerji piyasasına duyduğu güveni de en belirgin biçimde gösteriyor. Bu güvenin siyasi ilişkilere de hakim olması gerekiyor.

YAPICI ADIMLARIN ZAMANI

Son dönemde ilişkilerimizin olması gerekenden çok gerilerde olduğunu vurgulamak lazım. Geçmişe göre giden bu kötü durumu düzeltmek için iki ülke arasında güçlü diyalog mekanizmalarının olması gerekiyor. Türkiye'nin tavrı gibi, yapıcı adımlar bekliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELEMİZE DESTEK VERİN

Alman muhataplarımızdan en önemli beklentimiz Türkiye'nin bugün yürüttüğü terörle mücadeleye vereceği güçlü destektir. Çünkü Almanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Aynı şekilde, Türkiye'nin de güvenliğinin Almanya'dan başlamasını istiyoruz. Sahada yürüttüğümüz operasyonlar Türkiye'nin güvenliği kadar başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'nın da güvenliği içindir.

AVRUPA KONUŞTU, BİZ YAPTIK

TANAP ve TAP, Avrupa'nın arz güvenliği için çok önemli bir işlev görecek. Hem alternatif bir gaz girişi olması sebebiyle hem de bölge ticaretine getireceği rekabet ile TANAP ve TAP Avrupa için son derece önemli. Aslında bir özelliği ile de Türkiye'nin Avrupa'nın arz güvenliği için önemini de ortaya koyuyor. Avrupa yıllarca, NABUCCO projesini konuştu ancak hayata geçiremedi. Ancak Türkiye ve Azerbaycan'ın üstlendiği rol ve sorumluluk ile, Avrupa için bu kadar önemli bir proje hayata geçebildi. Bu projeye yarın başka ülkelerin gazı da dahil olabilir.

ALTYAPIMIZ AVRUPA İÇİN GÜVENCE

Türkiye olarak LNG piyasasına da önem veriyoruz. Ülkemize 2 FSRU tesisi kazandırdık. LNG'den gaz sağlama kapasitemizi 2 yılda 3 kat artırdık. Bu güçlü altyapı aslında Avrupa için de önemli bir güvenlik noktası oluşturuyor. Günlük sisteme gaz sağlama kapasitemizi 400 milyon m3'e çıkaracağız. Avrupa'da doğabilecek herhangi bir arz riskinde Türkiye hızlı çözüm olabilecek.

OHAL SADECE FETÖ İÇİN

(OHAL'in yatırımcıları endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine) OHAL darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütü ile mücadele için devrede. Bu yapının temizlenmesine yönelik atılan bir adım. Halihazırda turistik bölge ve şehir merkezlerinde, hayatın içinde olağanüstü güvenlik tedbirleri yoktur. OHAL'den önce olmayan ve bugün olan ek bir uygulama yoktur. Türk Hükümeti açık ve şeffaftır. Dostlarımızın tüm endişelerini ortadan kaldırmaya hazırız.